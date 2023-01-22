22.01.2023 08:25 Віталій Хінєвіч

На Харківщині ворожий снаряд потрапив до житлового будинку: оперативна інформація від ДСНС

За добу з 21 по 22 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



ДСНС Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Рятувальники о 6:21 виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт у місті Вовчанську, де внаслідок влучання ворожого снаряду зруйновано приватний будинок. 2 людей зазнали поранень, 69-річна жінка загинула. Її тіло деблоковане з-під завалів будинку в ході проведення аварійно-рятувальних робіт.

О 08:55 рятувальники 44-ї ДПРЧ виїжджали на перевірку території міста Куп’янська після обстрілу ворога. Виявлено пошкодження 2-х приватних домоволодінь. Пожеж та постраждалих не зафіксовано.

На одній з пожеж, що виникла о 20:45 в селі Садове Лозівського району, постраждала 64-річна жінка. В її оселі горів дах та внутрішні приміщення на площі 60 кв.м. На ліквідацію пожежі знадобилося близько двох годин. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 14 вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Таким чином, протягом звітного періоду рятувальники здійснили 18 оперативних виїздів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканці Дергачівського району знайшли схованку боеприпасів , залишених російськими окупантами, та передали на потреби Збройних Сил України.



