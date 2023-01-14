14.01.2023 10:00 Віталій Хінєвіч

Пожежі в Харківській області та допомога населенню: оперативна інформація від ДСНС

За добу з 13 по 14 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



Пожежі в Харківській області та допомога населенню: оперативна інформація від ДСНС



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Пожежі, спричинені ворогом, трапились у селищі Дворічна Куп’янського району. Горіли 2 приватні господарчі споруди на загальній площі 130 кв.м. Рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС оперативно ліквідували дані наслідки ворожої агресії, врятувавши 3 приватних житлових будинки, господарчу споруду та гараж.

Тричі рятувальники ДСНС виїжджали на перевірку місць ворожих обстрілів: в місті Вовчанську, місті Куп’янську та селі Московка Кіндрашівської громади Куп’янського району. Виявлено пошкодження двох 5-типоверхівок та шести приватних домогосподарств. Пожеж та постраждалих не зафіксовано.

На одній з пожеж, що ймовірно трапилась через порушення правил експлуатації пічного опалення, загинув 68-річний чоловік. Подія сталась о 19:10 у його будинку в місті Чугуєві. Площа горіння склала 60 кв.м. Вогонь ліквідований силами вогнеборців із міст Чугуєва та Лисичанська о 22:30.

О 15:01 сталась пожежа у приватному будинку в Харкові. 78-річний чоловік отримав опіки. Вона ліквідована о 16:42. Її причина наразі встановлюється.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 75 вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 18 тонн питної води.

Таким чином, протягом звітного періоду здійснено 27 оперативних виїзди.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по житловому району Харкова.



