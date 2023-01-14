14.01.2023 09:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині попрощалися з медичним працівником, який загинув на фронті

Загиблому Євгену Волкову було 35 років.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову Дергачівської громади Вячеслава Задоренка.

12 січня у Дергачівській громаді попрощалися з Євгеном Волковим, начальником медичного пункту 22-го окремого мотопіхотного батальйону, який трагічно загинув унаслідок російського ракетного удару на одному з напрямків фронту.

«Євгену Волкову було 35 років. Раніше він працював медиком дергачівського відділення швидкої допомоги, рятував наших людей, за що мав велику повагу серед дергачівців, а з 2019 року пішов захищати Батьківщину у зоні ООС»,- повідомив Вячеслав Задоренко.

Попрощатися з воїном прийшло понад сто людей.

Нагадаємо, у Бахмуті, борючись із ворогом, загинув мешканець Харківської області.



