14.01.2023 09:30 Віталій Хінєвіч
На Харківщині попрощалися з медичним працівником, який загинув на фронті
Загиблому Євгену Волкову було 35 років.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на голову Дергачівської громади Вячеслава Задоренка.
12 січня у Дергачівській громаді попрощалися з Євгеном Волковим, начальником медичного пункту 22-го окремого мотопіхотного батальйону, який трагічно загинув унаслідок російського ракетного удару на одному з напрямків фронту.
«Євгену Волкову було 35 років. Раніше він працював медиком дергачівського відділення швидкої допомоги, рятував наших людей, за що мав велику повагу серед дергачівців, а з 2019 року пішов захищати Батьківщину у зоні ООС»,- повідомив Вячеслав Задоренко.
Попрощатися з воїном прийшло понад сто людей.
Нагадаємо, у Бахмуті, борючись із ворогом, загинув
мешканець Харківської області.
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