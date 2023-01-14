    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині попрощалися з медичним працівником, який загинув на фронті
14.01.2023  09:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині попрощалися з медичним працівником, який загинув на фронті

Загиблому Євгену Волкову було 35 років.

Євген Волков
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову Дергачівської громади Вячеслава Задоренка.
 
12 січня у Дергачівській громаді попрощалися з Євгеном Волковим, начальником медичного пункту 22-го окремого мотопіхотного батальйону, який трагічно загинув унаслідок російського ракетного удару на одному з напрямків фронту.
 
«Євгену Волкову було 35 років. Раніше він працював медиком дергачівського відділення швидкої допомоги, рятував наших людей, за що мав велику повагу серед дергачівців, а з 2019 року пішов захищати Батьківщину у зоні ООС»,- повідомив Вячеслав Задоренко.
 
Попрощатися з воїном прийшло понад сто людей.
 
Нагадаємо, у Бахмуті, борючись із ворогом, загинув мешканець Харківської області.
 

Источник:   Вячеслав Задоренко
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.01 Надзвичайні події Окупанти два дні поспіль обстрілювали село на Харківщині 14.01 Надзвичайні події Пожежі в Харківській області та допомога населенню: оперативна інформація від ДСНС 14.01 Надзвичайні події ДТП сталися у Харківській області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 