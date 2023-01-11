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11.01.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти вночі завдали ракетного удару по Харкову

Близько опівночі ворог завдали ударів по житлових районах міста.

Обстріл Харкова
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на повідомлення Ігоря Терехова в Телеграм-каналі.
 
Харківський міський голова повідомив, що окупанти завдали ракетного удару по Київському району. Попередньо під удар потрапив склад піротехніки. Про постраждалих інформація відсутня, ступінь руйнувань уточнюється.
 
«Ще один приліт також в Київському районі. За попередньою інформацією - без постраждалих та руйнувань»,- додав Ігор Терехов.
 
Раніше ми повідомляли, що вранці 9 січня противник наніс підступний удар по території смт Шевченково. Ракета влучила в місцевий ринок. Внаслідок події загинуло дві жінки, 6 громадян отримали поранення, у тому числі 10-річна дитина.
 

Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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