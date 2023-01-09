09.01.2023 13:35 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники за тиждень усунули 75 аварійних ситуацій на водоводах

Роботи проводилися в різних районах міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

На підприємстві повідомили, що за перший тиждень нового року, бригади аварійно-відновлювальних робіт у складних умовах воєнного часу усунули 75 аварійних ситуацій на водоводах, а також привели до ладу 66 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 12 водорозбірних колонок.

Напередодні, незважаючи на зниження температури, зусиллями аварійників було ліквідовано 9 поривів на ділянках трубопроводів та відновлено 9 оглядових колодязів, зокрема, у Новобаварському районі упорядкували 5 колодязів і 3 - в Основ'янському.

Сьогодні, 9 січня, 22 бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» розпочали ліквідацію 12 пошкоджень на водопровідних мережах. Значний обсяг відновлювальних робіт заплановано в Новобаварському, Шевченківському, Немишлянському та Київському районах міста.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад треба докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Нагадаємо, фахівці відновлюють газопостачання в Харківській області.



