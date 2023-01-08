08.01.2023 08:30 Віталій Хінєвіч

Рятувальники допомагали людям та гасили пожежі: оперативна інформація від ДСНС

За добу з 7 по 8 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники повідомили, що о 11:43 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Новоселівка, Нововодолазької територіальної громади.

Горіла господарча споруда та прибудова до житлового будинку. На час прибуття рятувальників загальна площа пожежі складала 65 кв.м.

Під час гасіння осередку пожежі постраждав 76-річний власник домоволодіння. Його з термічними опіками було госпіталізовано до районної лікарні. О 15:30 рятувальники ліквідували пожежу. Причина події встановлюється.

Крім цього зазначається, що о 23:22 рятувальники міста Мерефа виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження будівлі підприємства. Пожежі не зафіксовано. Від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу.

У свою чергу мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 5 тонн питної води.

Загалом протягом звітного періоду здійснено 16 оперативних виїздів.

Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.



