    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники допомагали людям та гасили пожежі: оперативна інформація від ДСНС
08.01.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

Рятувальники допомагали людям та гасили пожежі: оперативна інформація від ДСНС

За добу з 7 по 8 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

ДСНС Харківської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Рятувальники повідомили, що о 11:43 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Новоселівка, Нововодолазької територіальної громади.
 
Горіла господарча споруда та прибудова до житлового будинку. На час прибуття рятувальників загальна площа пожежі складала 65 кв.м.
 
Під час гасіння осередку пожежі постраждав 76-річний власник домоволодіння. Його з термічними опіками було госпіталізовано до районної лікарні. О 15:30 рятувальники ліквідували пожежу. Причина події встановлюється.
 
Крім цього зазначається, що о 23:22 рятувальники міста Мерефа виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження будівлі підприємства. Пожежі не зафіксовано. Від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу.
 
У свою чергу мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 5 тонн питної води.
 
Загалом протягом звітного періоду здійснено 16 оперативних виїздів.
 
Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.
 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  харьков, происшествие
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.01 ЖКГ Харківські комунальники усувають аварійні ситуації на трубопроводах 08.01 Суспільство Внутрішні переселенці можуть отримати психологічну допомогу в Харківській області 08.01 Надзвичайні події Через ворожий удар по місту Харківської області загинув чоловік
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 