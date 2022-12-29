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29.12.2022  12:50   Віталій Хінєвіч

Фахівці відновлюють газопостачання у населених пунктах Харківської області

Газовики відбудовують зруйновані розподільні та будинкові комунікації.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".
 
Повідомляється, що АТ «Харківгаз» відновлює газопостачання у прикордонних селах Харківської області. Відбудовують  зруйновані розподільні та будинкові комунікації у прикордонних з рф селах Токарівка та Лобанівка Харківського району.
 
В Токарівці  енергоресурс надійшов у перші 10 домоволодінь села. В Лобанівці до газу підключено майже 60 будинків.
 
Також, у Балаклійській громаді тривають роботи з відновлення газопостачання  у село Заліман. З початку тижня там відремонтовані газогони для близько 30  родин.
 
Ремонтно-відновлювальні роботи на газорозподільних мережах продовжуються у Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Куп‘янському районах області.
 
Нагадаємо, пошкоджені ворожими обстрілами будинки відновлюють у Харкові.
 
Источник:   АТ "Харківгаз"
 Тэги:  жкх, харьков
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