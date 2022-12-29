29.12.2022 12:50 Віталій Хінєвіч

Фахівці відновлюють газопостачання у населених пунктах Харківської області

Газовики відбудовують зруйновані розподільні та будинкові комунікації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".

Повідомляється, що АТ «Харківгаз» відновлює газопостачання у прикордонних селах Харківської області. Відбудовують зруйновані розподільні та будинкові комунікації у прикордонних з рф селах Токарівка та Лобанівка Харківського району.

В Токарівці енергоресурс надійшов у перші 10 домоволодінь села. В Лобанівці до газу підключено майже 60 будинків.

Також, у Балаклійській громаді тривають роботи з відновлення газопостачання у село Заліман. З початку тижня там відремонтовані газогони для близько 30 родин.

Ремонтно-відновлювальні роботи на газорозподільних мережах продовжуються у Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Куп‘янському районах області.

Нагадаємо, пошкоджені ворожими обстрілами будинки відновлюють у Харкові.