29.12.2022 12:50 Віталій Хінєвіч
Фахівці відновлюють газопостачання у населених пунктах Харківської області
Газовики відбудовують зруйновані розподільні та будинкові комунікації.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на АТ "Харківгаз".
Повідомляється, що АТ «Харківгаз» відновлює газопостачання у прикордонних селах Харківської області. Відбудовують зруйновані розподільні та будинкові комунікації у прикордонних з рф селах Токарівка та Лобанівка Харківського району.
В Токарівці енергоресурс надійшов у перші 10 домоволодінь села. В Лобанівці до газу підключено майже 60 будинків.
Також, у Балаклійській громаді тривають роботи з відновлення газопостачання у село Заліман. З початку тижня там відремонтовані газогони для близько 30 родин.
Ремонтно-відновлювальні роботи на газорозподільних мережах продовжуються у Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Куп‘янському районах області.
Нагадаємо, пошкоджені
ворожими обстрілами будинки відновлюють у Харкові.
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