29.12.2022 11:50 Віталій Хінєвіч

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли правоохоронці

Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що за попередніми даними, минулої доби ворог випустив по Харкову та області кілька ракет типу С-300.

Близько 09:00 російські військові завдали ракетної атаки по Харкову, в зоні ураження опинився Слобідській район. Внаслідок події осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Пошкоджень зазнали кілька споруд та автомобілів в епіцентрах вибухів.

Протягом доби ворог вів інтенсивні обстріли населених пунктів Куп’янського району.

В смт Ківшарівка снаряд влучив у дев’ятиповерховий будинок, зруйнувавши квартиру.

У Куп’янську в результаті кількох артобстрілів пошкоджень зазнали приватні домоволодіння.

Близько 22:25 окупанти застосували БПЛА "Шахід". Пошкоджені будівлі в двох районах міста.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею «порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харківській області рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів.