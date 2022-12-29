29.12.2022 11:50 Віталій Хінєвіч
Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли правоохоронці
Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що за попередніми даними, минулої доби ворог випустив по Харкову та області кілька ракет типу С-300.
Близько 09:00 російські військові завдали ракетної атаки по Харкову, в зоні ураження опинився Слобідській район. Внаслідок події осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Пошкоджень зазнали кілька споруд та автомобілів в епіцентрах вибухів.
Протягом доби ворог вів інтенсивні обстріли населених пунктів Куп’янського району.
В смт Ківшарівка снаряд влучив у дев’ятиповерховий будинок, зруйнувавши квартиру.
У Куп’янську в результаті кількох артобстрілів пошкоджень зазнали приватні домоволодіння.
Близько 22:25 окупанти застосували БПЛА "Шахід". Пошкоджені будівлі в двох районах міста.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею «порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Харківській області рятувальники ліквідували
наслідки ворожих обстрілів.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости