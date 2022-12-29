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29.12.2022  11:50   Віталій Хінєвіч

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли правоохоронці

Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що за попередніми даними, минулої доби ворог випустив по Харкову та області кілька ракет типу С-300.
 
Близько 09:00 російські військові завдали ракетної атаки по Харкову, в зоні ураження опинився Слобідській район. Внаслідок події осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Пошкоджень зазнали кілька споруд та автомобілів в епіцентрах вибухів.
 
Протягом доби ворог вів інтенсивні обстріли населених пунктів Куп’янського району.
 
В смт Ківшарівка снаряд влучив у дев’ятиповерховий будинок, зруйнувавши квартиру.
 
У Куп’янську в результаті кількох артобстрілів пошкоджень зазнали приватні домоволодіння.
 
Близько 22:25 окупанти застосували БПЛА "Шахід". Пошкоджені будівлі в двох районах міста. 
 
Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею «порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, у Харківській області рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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