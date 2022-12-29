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29.12.2022  08:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів

За добу з 28 по 29 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.


У Харківській області рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що пожежі, спричинені ворогом зафіксовані в Ізюмському районі області та Харкові. Горіли об’єкти критичної інфраструктури. Постраждалих не виявлено.
 
4 рази рятувальники виїздили на перевірку територій, щойно обстріляних військом окупантів (по двічі у Харкові та на території Куп’янської громади). 
 
У Харкові виявлено пошкодження інфраструктурних об’єктів, у тому числі об’єкту критичної інфраструктури, а також 1 постраждалу особу. У с. Ківшарівка Куп’янської громади вражено 9-типоверховий житловий будинок, а в самому м. Куп’янську – приватне домоволодіння.
 
Аварійно-рятувальні роботи проводились силами Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області та Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України на території одного з приватних підприємств у м. Балаклія.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 57 вибухонебезпечних предметів.
 
Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 12 тон питної води.
 
Таким чином, протягом звітного періоду здійснено 23 оперативні виїзди, з яких:
 
  • 5 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 2 – чергування;
  • 3 – інші виїзди.

Нагадаємо, вночі окупанти атакували Харків БпЛА “Шахед-136”.

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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