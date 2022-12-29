29.12.2022 07:50 Віталій Хінєвіч

Вночі окупанти атакували Харків БпЛА “Шахед-136”

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 06:00 29.12.2022 щодо російського вторгнення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Цієї ночі російські окупанти вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши для цього 13 іранських БпЛА “Шахед-136”. 11 цих дронів підрозділи Сил оборони України збили.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Грем’ячка і Липівка Чернігівської області; Зноб-Трубчевськ, Чернацьке, Іскрисківщина, Будки і Запсілля Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця, Тернова, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Синьківка, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка і Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Діброва - Луганської, а також Ямполівка на Донеччині.