28.12.2022 11:20 Віталій Хінєвіч

В Укренерго розповіли про ситуацію в енергосистемі

Станом на 28 грудня дефіцит електроенергії в системі збільшився.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Повідомляється, що збільшення дефіцита електроенергії в системі пов’язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріл газової інфраструктури у східному регіоні.

Водночас завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання.

Проте у підсумку наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

«Енергосистема України за три останні місяці перенесла 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА росіян. Внаслідок цього об’єкти генерації та системи передачі зазнали масштабних та складних пошкоджень. Для їх відновлення необхідні значні ресурси та час. Ремонтні бригади «Укренерго», виробників електроенергії та операторів систем розподілу працюють безперервно.

Ворог не збирається зупинятися у своїх намірах занурити країну в темряву. Енергетики готуються до будь-яких можливих сценаріїв та за будь-яких умов будуть відновлювати енергосистему.

Кожен має бути готовим до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує», - зазначили в Укренерго.