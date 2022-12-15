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15.12.2022  18:28   Дмитро Колонєй

У Харкові тролейбуси на Салтівку змінять маршрути

Про це поінформував Департамент інфраструктури Харкова


Фотографія з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури Харкова, 16 грудня 2022 року з 11:00 до 13:00 тролейбуси №31 та 35 курсуватимуть за іншими маршрутами, а №34 та 56 - не курсуватимуть, що пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі тролейбусу. 
 

Буде заборонений рух тролейбусів ділянками:

  • вул. Гвардійців-Широнінців,
  • вул. Валентинівської та
  • вул. Барабашова 
 

У цей період тролейбуси курсуватимуть таким чином:

  • №31: розворотне коло «ст. м. «Турбоатом» – пр. Героїв Харкова – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – розворотне коло «602 мікрорайон»;
  • №35: розворотне коло «вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – розворотне коло «602 мікрорайон»;
  • № 34, 56: не ходитимуть.

Нагадаємо, раніше мі писали, що у Харківському метрополітені обмежать посадку пасажирів на одній із ліній.

Источник:   Міськрада
 Тэги:  троллейбус, маршрут, харьков
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