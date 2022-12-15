У Харкові тролейбуси на Салтівку змінять маршрути

Про це поінформував Департамент інфраструктури Харкова
Нагадаємо, раніше мі писали, що у Харківському метрополітені обмежать посадку пасажирів на одній із ліній.
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Сьогодні зірки обіцяють наповнити день феєрією емоцій. Компліменти (особливо щирі) вітаються як ніколи – їхня дія буде воістину чарівною.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Увечері йтиме дрібний сніг.
В Україні сьогодні відзначається День працівників суду, а у світі – неофіційно – День чаю.
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