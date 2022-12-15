    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Обстріл Харкова: окупанти нанесли ракетний удар по Холодногірському району (фото)
15.12.2022  17:28   Дмитро Колонєй

Обстріл Харкова: окупанти нанесли ракетний удар по Холодногірському району (фото)

Прокурори документують наслідки обстрілу Харкова.

Як виглядає місцевість після обстрілу окупантами района Харкова 15 грудня
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Харкоівську прокуратуру 15 грудня 2022 року близько 14:30 військовослужбовці країни-агресора завдали ракетний удар по Холодногірському району м. Харкова: пошкоджено складські приміщення підприємства. Будь-які військові об‘єкти на вказаній території та поруч відсутні. 
 
Як виглядає місцевість після обстрілу окупантами района Харкова 15 грудня
 
За попередніми даними, окупанти обстріляли місто ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
 
Як виглядає місцевість після обстрілу окупантами района Харкова 15 грудня
 
Огляд місця події проводили прокурори Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова, прокурори відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури та слідчими ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.
 
Як виглядає місцевість після обстрілу окупантами района Харкова 15 грудня
 
Як виглядає місцевість після обстрілу окупантами района Харкова 15 грудня
 
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  обстрел, агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.12 Надзвичайні події Наслідки чергових обстрілів Харківщини (фото) 15.12 Надзвичайні події Ворог бив ракетами С-300 по Куп’янську 15.12 Надзвичайні події Харків на ранок 15 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 