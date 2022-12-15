15.12.2022 17:28 Дмитро Колонєй

Обстріл Харкова: окупанти нанесли ракетний удар по Холодногірському району (фото)

Прокурори документують наслідки обстрілу Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Харкоівську прокуратуру 15 грудня 2022 року близько 14:30 військовослужбовці країни-агресора завдали ракетний удар по Холодногірському району м. Харкова: пошкоджено складські приміщення підприємства. Будь-які військові об‘єкти на вказаній території та поруч відсутні.

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Огляд місця події проводили прокурори Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова, прокурори відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури та слідчими ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.