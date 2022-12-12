12.12.2022 14:25 Віталій Хінєвіч

ЦНАПи в Харкові проводитимуть реєстрацію місця проживання

Центр надання адміністративних послуг міста Харкова та його територіальні підрозділи з 14 грудня відновлюють надання послуг реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання-перебування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що з умовами отриманнями послуг, зокрема необхідними для подачі документами, можна ознайомитися за посиланнями – реєстрація та зняття з реєстрації.

Центри надання адмінпослуг працюють щодня з 8:00 до 16:00, крім суботи та неділі. Прийом та видача документів проводяться за попереднім записом в електронній черзі. Зареєструватися можна через офіційний сайт та безкоштовний багатоканальний кол-центр (0-800-304-304).

Нагадаємо, в Дії проходить бета-тест витягу з Єдиного державного реєстру.