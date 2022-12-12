12.12.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

У Харківській області працюватимуть два соціальні автобусні маршрути

Маршрути будуть працювати щосереди та четверга.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренко.

Повідомляється, що в Дергачівській громаді щосереди та щочетверга буде працювати два соціальних автобусних маршрути Козача Лопань - Дергачі та Прудянка - Дергачі.

Графік руху соціального (безкоштовного) транспорту:

щосереди, з 14 грудня, відправлення о 08:00:

смт Козача Лопань - с. Дубівка - с. Цупівка - м. Дергачі та у зворотному напрямку;

щочетверга, з 15 грудня, відправлення о 08:00:

смт Прудянка - смт Слатине - с. Безруки - м. Дергачі та у зворотному напрямку.

Наявність місць в автобусах: 21 сидячих, 15 стоячих.

По прибуттю в Дергачі у пасажирів є 4 години вільного часу до відправлення у зворотному напрямку о 12:00.