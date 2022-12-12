12.12.2022 11:45 Віталій Хінєвіч
У Харківській області працюватимуть два соціальні автобусні маршрути
Маршрути будуть працювати щосереди та четверга.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренко.
Повідомляється, що в Дергачівській громаді щосереди та щочетверга буде працювати два соціальних автобусних маршрути Козача Лопань - Дергачі та Прудянка - Дергачі.
Графік руху соціального (безкоштовного) транспорту:
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щосереди, з 14 грудня, відправлення о 08:00:
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смт Козача Лопань - с. Дубівка - с. Цупівка - м. Дергачі та у зворотному напрямку;
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щочетверга, з 15 грудня, відправлення о 08:00:
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смт Прудянка - смт Слатине - с. Безруки - м. Дергачі та у зворотному напрямку.
Наявність місць в автобусах: 21 сидячих, 15 стоячих.
По прибуттю в Дергачі у пасажирів є 4 години вільного часу до відправлення у зворотному напрямку о 12:00.
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