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12.12.2022  11:45   Віталій Хінєвіч

У Харківській області працюватимуть два соціальні автобусні маршрути

Маршрути будуть працювати щосереди та четверга.

автобус
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренко.
 
Повідомляється, що в Дергачівській громаді щосереди та щочетверга буде працювати два соціальних автобусних маршрути Козача Лопань - Дергачі та Прудянка - Дергачі.
 
Графік руху соціального (безкоштовного) транспорту:
 
  • щосереди, з 14 грудня, відправлення о 08:00:
  • смт Козача Лопань - с. Дубівка - с. Цупівка - м. Дергачі та у зворотному напрямку;
  • щочетверга, з 15 грудня, відправлення о 08:00:
  • смт Прудянка - смт Слатине - с. Безруки - м. Дергачі та у зворотному напрямку.
Наявність місць в автобусах: 21 сидячих, 15 стоячих. 
 
По прибуттю в Дергачі у пасажирів є 4 години вільного часу до відправлення у зворотному напрямку о 12:00.
 
Нагадаємо, із Харькова до Дергачів пустили електропотяги: розклад.
 
Источник:   Начальник Дергачівської МВА Вячеслава Задоренко
 Тэги:  харьков, автобус
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