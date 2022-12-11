11.12.2022 11:40 Віталій Хінєвіч

Українська мова стала трендом року на Duolingo

Українську мову на платформі Duolingo протягом 2022 рік вивчають 1,3 млн осіб.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Верховну Раду Укрїни.

Повідомляється, що зацікавленість досягла піку наприкінці березня 2022 року та зберігається досі.

Так, наприклад, в Ірландії кількість тих, хто вивчає українську мову, зросла на 2229%, а в Польщі — на 1615%. Також українську вчать в Аргентині, Японії та В'єтнамі.

Варто зазанчити, що Duolingo - це електронна платформа вивчення мови і краудсорсингового перекладу тексту, що має безкоштовну мобільну програму та вебсайт, де доступні для вивчення понад 30 мов у режимі онлайн.

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