11.12.2022 09:40 Віталій Хінєвіч

У селах Ізюмського району відновили електропостачання

Фахівці продовжують проводити відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Повідомляється, що фахівці Ізюмського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю заживили с. Левківка, а також частково с. Іванівка Ізюмської міської громади. Через активні бойові дії населені пункти були знеструмлені майже з початку війни.

Як повідомили в обленерго, для того, щоб відновити електропостачання в цих селах, необхідно було відремонтувати пошкоджену високовольтну лінію 10 кВ. Окрім того, треба було замінити зруйновані опори та обірвані проводи ліній 0,4 кВ.

"Енергетики ідуть за саперами. Після дозволу рятувальників ми одразу розпочинаємо відновлювальні роботи. Так, ми ще чекаємо дозволу для робіт у селах Глинське та Забавне. Також залишається знеструмленою невелика частина Ізюма - без електрики декілька вулиць. Скоро розпочнемо відновлювати електропостачання і в с. Студенок", - розповіли в Ізюмському РЕМ.

Повністю заживити Іванівку енергетики планують наступного тижня - зараз працювати заважають погодні умови.