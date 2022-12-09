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09.12.2022  15:50   Віталій Хінєвіч

Автомобілістів попередили про несприятливі погодні умови в Харківській області

Патрульна поліція надала рекомендації громадянам.

дорога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що на дорогах Харківської області туман. Водіям транспортних засобів необхідно бути максимально уважними та обережними за кермом. 
 
"Увімкніть ближнє світло фар, неухильно дотримуйтесь швидкісного режиму, відмовтесь від ризикованих маневрувань.
 
Пішоходи, будьте особливо уважними та переходьте дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора або жест регулювальника. У темну пору доби на погано освітлених ділянках обов'язково використовуйте світлоповертаючі елементи на одязі! Друзі, за необхідності, ви завжди можете звернутися по нашу допомогу, зателефонувавши на лінію 102",-зазначили в Патрульній поліції.
 
Нагадаємо, фахівці перевірили якість джерельної води у Харкові: результат дослідження.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  харьков, дороги
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