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09.12.2022  16:20   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці в Харкові затримали чоловіка з сентичними речовинами

Громадянин поводився підозріло.

Поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію у Харківській області.
 
Повідомляється, що 8 грудня на вулиці Благовіщенській патрульні помітили чоловіка, який, при появі патрульного авто різко змінив напрямок руху та почав втікати. Така нетипова поведінка громадянина здалась правоохоронцям дивною, тому вони відразу його наздогнали.
 
Під час розмови з поліцейськими він повідомив, що має із собою 25 згортків з наркотичними речовинами синтетичного походження. Також чоловік розповів, що розповсюджує ці згортки через так звані "закладки" та погодився вказати місця, де він вже встиг залишити такі згортки.
 
Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі.
 
Нагадаємо, у Харкові невідомі масово порізали колеса автомобілів.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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