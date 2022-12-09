09.12.2022 12:55 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули аварії на водоводах

Ремонтники продовжують поновлювати подачу води городянам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 8 грудня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» ліквідували 21 пошкодження на водоводах і упорядкували 8 оглядових колодязів. Зокрема, у Новобаварському районі були проведені комплексні відновлювальні заходи по вул. Академіка Богомольця (діаметр трубопроводу 400 мм), вул. Рабкорівській (300 мм) та вул. Петра Болбочана (150 мм).

«У першому випадку, оперативно визначивши місце аварійної ситуації, чітко спланували необхідні заходи та одразу ж розпочали ремонтні роботи. Виявлене пошкодження виявилось складним, а тому водопостачання тимчасово відключили. Завдяки злагодженим діям ремонтників із завданням впоралися у стислий термін. Також вміло спрацювали вулицями Рабкорівською та Петра Болбочана. Після проведення відновлювальних робіт території в обов'язковому порядку впорядкували», – проінформував начальник Новобаварського району служби зовнішніх водопровідних мереж Євгеній Сальков.

Сьогодні, 9 грудня, бригади Комплексу «Харківводопостачання» проводять ремонтні роботи на 25 міських водоводах.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Нагадаємо, у деокупованому населенному пункті Харківської області відновили газопостачання