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23.11.2022  16:20   Віталій Хінєвіч

У всіх регіонах України відбуваються аварійні відключення світла

Є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Укренерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Повідомляється, що  ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги.
 
«Через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше. У період відсутності електроенергії, просимо подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд.
 
Нагадаємо, що при значній перерві в електропостачанні активується робота Пунктів Незламності. Мапу таких пунктів по всій країні можна подивитись тут nezlamnist.gov.ua. Рекомендуємо одразу виписати адреси найближчих до вашого будинку Пунктів. 
 
Там будуть усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Безкоштовно і цілодобово.
 
Пункти працюватимуть при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо. На сайті та в усіх Пунктах Незламності можна буде дізнатись, де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.
 
Терористи можуть забрати у нас на деякий час світло, але нашу витримку і мужність їм не зламати. Піклуймося одне про одного і віримо в ЗСУ!»-, зазначили в Укренерго.
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх
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