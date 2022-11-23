23.11.2022 16:20 Віталій Хінєвіч

У всіх регіонах України відбуваються аварійні відключення світла

Є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Повідомляється, що ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги.

«Через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше. У період відсутності електроенергії, просимо подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд.

Нагадаємо, що при значній перерві в електропостачанні активується робота Пунктів Незламності. Мапу таких пунктів по всій країні можна подивитись тут nezlamnist.gov.ua. Рекомендуємо одразу виписати адреси найближчих до вашого будинку Пунктів.

Там будуть усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Безкоштовно і цілодобово.

Пункти працюватимуть при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо. На сайті та в усіх Пунктах Незламності можна буде дізнатись, де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

Терористи можуть забрати у нас на деякий час світло, але нашу витримку і мужність їм не зламати. Піклуймося одне про одного і віримо в ЗСУ!»-, зазначили в Укренерго.