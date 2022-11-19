19.11.2022 17:11 Дмитро Колонєй

У ДТЕК запропонували українцям тимчасово виїхати з країни

Ситуація в енергетичної системі України дуже складна.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ВВС, Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко закликав українців подумати про виїзд з країни на декілька місяців через складну ситуацію з електропостачанням.

«Якщо вони зможуть знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи», — зазначив Тімченко.

За його словами, виїзд з країни зараз теж є допомогою Україні у перемозі у війні з агресором: «Якщо споживати менше, то госпіталі з пораненими солдатами матимуть гарантоване електропостачання».

Тімченко розповів, що в енергетиків вже закінчилися обладнання та запасні частини, тому закликав міжнародних партнерів допомогти із цим. Ускладн.є ситуацію те, що російські енергетики добре обізнані в розташуванні українських енергетичних цілей, бо країгни в цій сфероі співпрацювали.

«Вони приносять всі ці знання до російських збройних сил, навчають їх, ставлять дуже конкретні цілі, знають великі частини нашої мережі чи електростанцій», — розповів посадовець.

Протягом місяця агресором нанеснол 6 масштабних ракетних атак, цілеспрямовано вдаривши по енергетичній інфраструктурі: 10, 11 жовтня, 17 та 31 жовтня, а також 11 та 15 листопада 2022 року.

1 листопада 2022 року президент Володимир Зеленський розповідав, що Росія серйозно пошкодила приблизно 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема теплоелектроцентралі, тепло- та гідроелектростанції. Проте зараз кількість пошкоджених об'єктів, ймовірно, більша, адже після заяви Зеленського сталися ще два масовані обстріли.

«Укренерго» й ДТЕК довелося застосувати стабілізаційні вимкнення електроенергії для відновлення енергосистеми. Людей також закликають ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання — з 06:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.