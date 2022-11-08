08.11.2022 17:50 Віталій Хінєвіч

Українці вибрали найкращий ескіз до поштової марки «З Різдвом Христовим та Новим роком!»

За ескіз створений 11-класницею проголосувала найбільша кількість людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Повідомляється, що більшість зворушила ілюстрація «Роз’єднані війною», що створена 11-класницею з прифронтового Миколаєва Валерією Михайловою. На ескізі зображено дівчину й українського військового, які зустрічають свято нарізно: вона — на самоті, він — на лінії вогню.

«Неспроста саме ця ілюстрація стала лідеркою онлайн-голосування. Нині мільйони тих, які несуть у собі біль розлуки з коханими. І мільйони тих, яким залишається лиш подумки обіймати їх крізь міста. І мільйони тих, які омріюють тихий та цілющий 2023-й рік для України й кожного з нас»,- зазначили в Укрпошті.

Друге місце люди віддали ескізу з українським військовим та колядниками авторства Олександра Охапкіна, заслуженого художника України, який працює в галузі іконопису. Третє — з сім’єю, яка возз’єдналася, що його створила Ірина Бабенко.

Нова різдвяна поштова марка буде випущена у грудні. Планується доопрацювання ескіза згідно з пропозиціями учасників онлайн-голосування.