08.11.2022 15:51 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники усунули за добу майже три десятки дефектів

Про це інформує КП «Харківські теплові мережі».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», фахівці підприємства за добу усунули 26 дефектів на внутрішньоквартальних та магістральних трубопроводах та трубопроводах гарячого водопостачання.

Проте питання номер один на сьогоднішній день - це внутрішньобудинкові мережі, тому що на них необхідно не лише усувати дефекти, а й оперативно розповітрювати систему у процесі підготовки до пуску тепла.

«Через перепади напруги це доводиться робити кілька разів. Найбільше внутрішньобудинкових дефектів виникає в спальних районах міста, Салтівському та Київському, які найбільше постраждали під час обстрілів. За всіх проблем передпускові роботи продовжуються згідно з графіком», - пояснили на ХТМ.

Також у КП «Харківські теплові мережі» наголосили, що ремонтні роботи виконують з урахуванням економії ресурсів – ретельно контролюють обсяги підживлення та нагрівання теплоносія, щоб не допустити перегрівів, надмірних витрат газу та всіх необхідних енергоресурсів.