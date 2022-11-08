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08.11.2022  15:51   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники усунули за добу майже три десятки дефектів

Про це інформує КП «Харківські теплові мережі».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», фахівці підприємства за добу усунули 26 дефектів на внутрішньоквартальних та магістральних трубопроводах та трубопроводах гарячого водопостачання.  
 
Проте питання номер один на сьогоднішній день - це внутрішньобудинкові мережі, тому що на них необхідно не лише усувати дефекти, а й оперативно розповітрювати систему у процесі підготовки до пуску тепла. 
 
«Через перепади напруги це доводиться робити кілька разів. Найбільше внутрішньобудинкових дефектів виникає в спальних районах міста, Салтівському та Київському, які найбільше постраждали під час обстрілів. За всіх проблем передпускові роботи продовжуються згідно з графіком», - пояснили на ХТМ. 
 
Також у КП «Харківські теплові мережі» наголосили, що ремонтні роботи виконують з урахуванням економії ресурсів – ретельно контролюють обсяги підживлення та нагрівання теплоносія, щоб не допустити перегрівів, надмірних витрат газу та всіх необхідних енергоресурсів.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  коммунальщики, тепло, харьков
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