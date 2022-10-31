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31.10.2022  13:40   Віталій Хінєвіч

У ХОВА обговорили важливість відкриття аптек на деокупованих територіях

Серед першочергових проблемних питань – підготовка до опалювального сезону в осінньо-зимовий період, відновлення критичної інфраструктури, поновлення роботи медичної сфери та аптек.

ліки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що Олег Синєгубов обговорив першочергові завдання із новопризначеними головами військових адміністрацій. Серед яких є і критична необхідність відновлення роботи аптек в Харківській області.
 
"Є гостра необхідність у відкритті аптек на деокупованих територіях Харківщини. Ті медикаменти, які люди отримують із гуманітарної допомоги, не завжди ідуть на користь, адже через порушення правил транспортування та зберігання ці ліки можуть людям навпаки нашкодити. Тому візьміть на особистий контроль цієї сфери", - зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
 
Нагадаємо, у Харківській області приміський поїзд змінить графік руху.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, аптеки
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