23.10.2022 18:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові незабаром відкриють частину вулиці Весніна

Шляховики планують продовжити благоустрій проїзної частини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що асфальтування нижнього шару дорожного покриття по вул. Весніна, на ділянці від вул. Пушкінської до вул. Алчевських, планують завершити протягом кількох днів.

Як повідомив виконроб управління механізації будівельної компанії Сергій Ткаченко, попри ворожі обстріли, шляховики продовжують реконструкцію об'єкту. За час проведення робіт вони розширили 500 м дорожнього полотна, щоб облаштувати додаткові смуги руху для транспорту. Згідно з проєктом, їх має бути шість - по три в обидві сторони. Крім того, на ділянці замінили всі інженерні та комунікаційні мережі.

За його словами, для харківських водіїв цей відрізок дороги стане доступним вже наступного тижня, завдяки чому у години пік там не буде заторів.

У планах шляховиків - облаштувати нові зупинки громадського транспорту та світлофорні об'єкти зі заниженими бортами для осіб з обмеженими можливостями, а також покласти у новому сезоні вдосконалене дорожнє покриття.

Нагадаємо, харківські комунальники усувають 17 аварій на водоводах.