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20.10.2022  17:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області проживає 413 тисяч внутрішньо переміщених осіб

З деокупованих населених пунктів Харківщини також виїжджають люди.

евакуація
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що в Харківській області проживає 413 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Водночас наголошується, що евакуаційні заходи проводяться постійно. З деокупованих територій області виїжджає від 100 до 1000 людей щодня.
 
«Люди виїжджають з тих помешкань, які мають значні пошкодження, де неможливо зараз проживати, в тому числі й через відсутність тепло- та енергопостачання. Крім того, люди лишають ті території, звідки йдуть обстріли – майже всі прикордонні населені пункти. Ми щодня фіксуємо такі обстріли й, на жаль, фіксуємо жертви серед цивільного населення», - сказав Олег Синєгубов.
 
Таким чином, з деокупованих територій виїхало фактично 23 тисячі людей, з яких понад 2 тисячі дітей. Людям надають тимчасове житло, гуманітарну та іншу допомогу.
 
Нагадаємо, в Україні працює гаряча медична лінія для батьків та дітей.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков
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