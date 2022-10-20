20.10.2022 17:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області проживає 413 тисяч внутрішньо переміщених осіб

З деокупованих населених пунктів Харківщини також виїжджають люди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що в Харківській області проживає 413 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Водночас наголошується, що евакуаційні заходи проводяться постійно. З деокупованих територій області виїжджає від 100 до 1000 людей щодня.

«Люди виїжджають з тих помешкань, які мають значні пошкодження, де неможливо зараз проживати, в тому числі й через відсутність тепло- та енергопостачання. Крім того, люди лишають ті території, звідки йдуть обстріли – майже всі прикордонні населені пункти. Ми щодня фіксуємо такі обстріли й, на жаль, фіксуємо жертви серед цивільного населення», - сказав Олег Синєгубов.

Таким чином, з деокупованих територій виїхало фактично 23 тисячі людей, з яких понад 2 тисячі дітей. Людям надають тимчасове житло, гуманітарну та іншу допомогу.

Нагадаємо, в Україні працює гаряча медична лінія для батьків та дітей.