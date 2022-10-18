18.10.2022 13:10 Віталій Хінєвіч

У Харківській області продовжили маршрут приміського поїзда

Для покращення обслуговування пасажирів внесені зміни в розклад руху приміських поїздів регіональної філії «Південна залізниця» сполученням Харків–Дергачі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що з 19 жовтня приміські поїзди сполученням Харків – Дергачі продовжено до станції Слатине та зворотно. На маршруті використовується рейковий автобус на 90 місць.

Приміський поїзд № 6001/6002 відправлятиметься зі станції Слатине о 06.20, прибуватиме до станції Харків-Пасажирський о 07.15. Зворотно зі станції Харків-Пасажирський вирушатиме о 07.30 та прибуватиме на станцію Слатине о 08.29.

Приміський поїзд № 6003/6004 відправлятиметься зі станції Слатине о 08.44, прибуватиме до станції Харків-Пасажирський о 09.37. Зворотно зі станції вирушатиме о 09.52 та прибуватиме до станції Слатине о 10:51.

Поїзд № 6005 відправлятиметься зі станції Слатине об 11.06, прибуватиме до станції Харків-Пасажирський о 12:00. Також додаються вечірні рейси до Слатине.

Поїзд № 6006/6007 зі станції Харків-Пасажирський вирушатиме о 17.15 та прибуватиме на станцію Слатине о 18.15. Зі станції Слатине вирушає о 18.30 та прибуває на кінцеву станцію о 19.24. Зупинки передбачені на станціях Південний пост, Північний пост, Пiдгородня, Лозовенька, Моторна, Дергачі, Нові Дергачі, Безруківка.

Крім того,з 19 жовтня внесені зміни в розклад руху приміських поїздів сполученням Харків–Дергачі.

Поїзд № 6008/6009 вирушатиме зі станції Харків-Пасажирський о 19:39 та прибуватиме на станцію Дергачі о 20:17. Із Дергачів вирушатиме о 20:32 та прибуватиме до Харкова о 21:07. Просимо пасажирів урахувати вказані зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях.

З актуальним розкладом руху приміських поїздів регіональної філії «Південна залізниця» можна ознайомитися за посиланням , а також на інформаційних дошках вокзалів та станцій.