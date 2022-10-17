    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники Харкова лквідували сотні аварій на мережах
17.10.2022  15:59   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова лквідували сотні аварій на мережах

Про це інформує КП «Харківводоканал».

Лквідували сотні аварій на мережах комунальники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Харківводоканал»,  бригади підприємстав служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району  з початку року усунули на водоводах 500 пошкоджень.
 
За інформацією начальника районної служби Андрія Целогородцева, також у поточному році ремонтники привели до ладу 415 оглядових колодязів і капітально відремонтували 36 водорозбірних колонок.
 
«Учора районні бригади виконали значний обсяг ремонтних робіт на водопровідних магістралях. Зокрема, ліквідували складні пошкодження на ділянках трубопроводів холодного водопостачання на вул. Космонавтів та вул. Ахсарова. Крім того, на пр. Перемоги та вул. Клочківській капітально відремонтували введення до будинків. Також проводимо профілактичні роботи на всіх об'єктах водопровідного господарства, щоб контролювати ситуацію зі стабільною подачею води харків'янам», - підсумував Андрій Целогородцев.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.10 ЖКГ У Харкові йде відновлення зливів міста комунальниками 13.10 ЖКГ Комунальники готові подати тепло у харківські соціальні заклади 12.10 ЖКГ Будівельники готують харківські домівки до опалювального сезону
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 