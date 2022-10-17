17.10.2022 15:59 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова лквідували сотні аварій на мережах

Про це інформує КП «Харківводоканал».

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Харківводоканал», бригади підприємстав служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району з початку року усунули на водоводах 500 пошкоджень.

За інформацією начальника районної служби Андрія Целогородцева, також у поточному році ремонтники привели до ладу 415 оглядових колодязів і капітально відремонтували 36 водорозбірних колонок.

«Учора районні бригади виконали значний обсяг ремонтних робіт на водопровідних магістралях. Зокрема, ліквідували складні пошкодження на ділянках трубопроводів холодного водопостачання на вул. Космонавтів та вул. Ахсарова. Крім того, на пр. Перемоги та вул. Клочківській капітально відремонтували введення до будинків. Також проводимо профілактичні роботи на всіх об'єктах водопровідного господарства, щоб контролювати ситуацію зі стабільною подачею води харків'янам», - підсумував Андрій Целогородцев.