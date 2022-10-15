15.10.2022 14:43 Рита Парфенова

Харківські комунальники усувають 21 пошкодження на водоводах

У суботу, 15 жовтня, бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» проводять ремонтні роботи на 21 пошкодженій ділянці водоводів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Також повідомляється, що минулох доби, бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 14 пошкоджень на водоводах та упорядкували 12 оглядових колодязів.

Зокрема, великий обсяг ремонтних робіт було проведено у Шевченківському районі, де ремонтники оперативно ліквідували три пошкодження на водопровідних магістралях.

«Напередодні намітили план дій, підготували спецтехніку та запаслися необхідними матеріалами. Досвідчені районні бригади успішно впоралися з поставленим завданням, оперативно ліквідувавши аварійні ситуації на ділянках трубопроводів по вул. Архітекторів, вул. Клочківській та вул. Очаківській. Також ремонтники капітально відремонтували оглядовий колодязь по вул. Артилерійській», - поінформував начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району Андрій Целогородцев.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу аварійників просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Нагадаємо, з 6 по 12 жовтня робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» вивезли з Харкова близько 45 тис. куб. м відходів всіх видів.