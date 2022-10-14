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14.10.2022  11:42   Рита Парфенова

Станцію метро «Архітектора Бекетова» відчинили для пасажирів

Олексіївська лінія метрополітену знову працює в повному обсязі.

Харківський метрополітен
 
Про це повідомили у Харківському метрополитену, передає РЕДПОСТ.

«Станцію метро «Архітектора Бекетова» відчинено для обслуговування пасажирів», – йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, станція метро «Архітектора Бекетова була зачинена для обслуговування пасажирів з 10:50. Електропоїзди слідували через вказану станцію без зупинки.

Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харьков
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