Станцію метро «Архітектора Бекетова» відчинили для пасажирів

Олексіївська лінія метрополітену знову працює в повному обсязі.
«Станцію метро «Архітектора Бекетова» відчинено для обслуговування пасажирів», – йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, станція метро «Архітектора Бекетова була зачинена для обслуговування пасажирів з 10:50. Електропоїзди слідували через вказану станцію без зупинки.
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