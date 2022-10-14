У Харкові закроють станцію метро

Поїзда метрополітену продовжать рух, але без зупинки на станції
Нагадаємо, з 10:00 до 14:00 14 жовтня 2022 року у Харкові змінить маршрут трамвай №3. Це пов’язано з необхідністю виконання робіт АТ «Харківобленерго».
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День відкриває дивовижні можливості у особистих відносинах, спілкуванні та фінансових справах. Зберігайте в душі рівновагу - і успіх буде на вашому боці.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
У п’ятницю, 14 жовтня, в Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України, 80-ту річницю створення УПА та День українського козацтва.
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