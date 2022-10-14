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14.10.2022  10:47   Рита Парфенова

У Харкові закроють станцію метро

Поїзда метрополітену продовжать рух, але без зупинки на станції

станция метро архитектора бекетова
 
Про це повідомили у Харківському метрополитену, передає РЕДПОСТ.
 
З 10:50 станція метро «Архітектора Бекетова» буде тимчасово зачинена для обслуговування пасажирів.
 
Електропоїзди слідуватимуть через вказану станцію без зупинки.

Нагадаємо, з 10:00 до 14:00 14 жовтня 2022 року у Харкові змінить маршрут трамвай №3. Це пов’язано з необхідністю виконання робіт АТ «Харківобленерго».

Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харьков
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