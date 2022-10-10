10.10.2022 20:00 Дмитро Колонєй

Харківщина повністю підключена до енергопостачання

Про це поінформвуало ГУ ДСНС Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУ ДСНС, вранці 10 жовтня 2022 року ворог завдав ракетного обстрілу по

об'єктах критичної інфраструктури та об'єктах енергопостачання Харківщини, що призвело до знеструмлення м. Харкова та Харківської області.

Станом на 18-00 Харківська область повністю підключена до енергопостачання. В м. Харкові частково відключено Шевченківський р-н, відключень на об'єктах критичної інфраструктури немає.

Підрозділи ДСНС за допомогою генераторів забезпечували електроживлення пологових будинків, лікарень та інших об'єктів м. Харкова та області. Також для безперебійного функціонування підрозділів служби порятунку під час відключення енергопостачання в м.Харкові та області застосовувалися електрогенератори. Загалом 65 одиниць.