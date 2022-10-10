10.10.2022 18:20 Віталій Хінєвіч

Ракетні удари по Україні: рятувальники повідомили про наслідки

Окупанти обстріляли ракетами Україну.



Фото: ДСНС України

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу 10 жовтня сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж.

Частково порушено електропостачання у 15 областях: Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська, Сумська, Тернопільська областях та у м. Київ.

До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС.

Загинуло 11 осіб, травмовано – 89. Усього пошкоджено 117 об’єктів, з них 35 житлових будинків.

Психологами ДСНС надавалась екстрена психологічна допомога постраждалим внаслідок ракетних ударів. Така робота проводилась в укриттях. Особлива увага приділялася дітям та людям літнього віку.

Нагадаємо, Укрзалізниця повідомила про затримку потягів.