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10.10.2022  18:20   Віталій Хінєвіч

Ракетні удари по Україні: рятувальники повідомили про наслідки

Окупанти обстріляли ракетами Україну.


Фото: ДСНС України
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Повідомляється, що внаслідок обстрілу 10 жовтня сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж. 
 
Частково порушено електропостачання у 15 областях: Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська, Сумська, Тернопільська областях та у м. Київ. 
 
До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС. 
 
Загинуло 11 осіб, травмовано – 89. Усього пошкоджено 117 об’єктів, з них 35 житлових будинків.
 
Психологами ДСНС надавалась екстрена психологічна допомога постраждалим внаслідок ракетних ударів. Така робота проводилась в укриттях. Особлива увага приділялася дітям та людям літнього віку.
 
Нагадаємо, Укрзалізниця повідомила про затримку потягів.
 
Источник:   ДСНС України
 Тэги:  агрессия россии
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