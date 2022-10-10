    
Главная Новини Харкова Суспільство У Дії відбувається оновлення важливої послуги
10.10.2022  17:40   Віталій Хінєвіч

У Дії відбувається оновлення важливої послуги

Невдовзі українці зможуть отримати статус ВПО й виплати впродовж декількох днів.

Дія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифри.
 
Повідомляється, що наразі в застосунку Дія проводиться технічне оновлення послуги для ВПО: тимчасово недоступне оформлення статусу для нових користувачів.
 
«Наша команда спільно з Міністерством соціальної політики працює над покращенням послуги для внутрішньо переміщених осіб у застосунку, щоб забезпечити її швидку та безперебійну роботу. Завдяки доопрацюванню послуги українці зможуть отримати статус ВПО й виплати впродовж декількох днів, а не очікувати тижнями, як було раніше» -, повідомили в Мінцифрі.
 
Наразі отримати послугу можна офлайн або почекати, коли вона знову працюватиме в Дії. 
 
Варто зазначити, що послугу планують відновити до кінця тижня. В українців, які вже отримали статус ВПО, довідки будуть відображатися в застосунку без змін.
 
Нагадаємо, Укрпошта відновила роботу своєї мережі на 85%.
 
Источник:   Мінцифри
 Тэги:  дія
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.10 Суспільство Українців запрошують на бета-тестування електронного документу в Дії 07.10 Суспільство Українці придбали військові облігації в Дії на 25 мільйонів гривень 03.10 Суспільство У Дії можна придбати військові облігації
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 