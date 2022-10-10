10.10.2022 17:40 Віталій Хінєвіч

У Дії відбувається оновлення важливої послуги

Невдовзі українці зможуть отримати статус ВПО й виплати впродовж декількох днів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифри.

Повідомляється, що наразі в застосунку Дія проводиться технічне оновлення послуги для ВПО: тимчасово недоступне оформлення статусу для нових користувачів.

«Наша команда спільно з Міністерством соціальної політики працює над покращенням послуги для внутрішньо переміщених осіб у застосунку, щоб забезпечити її швидку та безперебійну роботу. Завдяки доопрацюванню послуги українці зможуть отримати статус ВПО й виплати впродовж декількох днів, а не очікувати тижнями, як було раніше» -, повідомили в Мінцифрі.

Наразі отримати послугу можна офлайн або почекати, коли вона знову працюватиме в Дії.

Варто зазначити, що послугу планують відновити до кінця тижня. В українців, які вже отримали статус ВПО, довідки будуть відображатися в застосунку без змін.

Нагадаємо, Укрпошта відновила роботу своєї мережі на 85%.