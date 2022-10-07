07.10.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові збирають книги для дітей із деокупованих населених пунктів

Стартував проєкт "Після окупації. Книжки для дітей".

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський ЛітМузей.

Повідомляється, що Харківський літературний музей збирає книги для дітей із деокупованих населених пунктів Харківської області.

«У деокупованих селах не працюють зруйновані школи та бібліотеки, немає світла та інтернету. А дітей там багато. Ми вирішили влаштувати збір у форматі всесвітньої соціальної акції "Віддай, якщо можеш. Візьми, якщо хочеш", яка вже більше 10 років реалізовується і в Україні»,- розповіли в музеї.

До акції можуть долучитися видавництва, видавці, книжкові магазини та кожен, хто готовий придбати і передати книжки дітям. Наразі складають списки, де люди можуть залишити літературу, яку потім передадуть дітям. Охочі взяти участь у зборах чи влаштувати "підвішення" книжок у своїх магазинах та сайтах можуть писати на пошту музею [email protected]

Книжки мають бути новими, якісними та українською мовою, зазначають у музеї.

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