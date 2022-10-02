02.10.2022 19:45 Віталій Хінєвіч
Енергетики звернулися до мешканців Харківської області
Фахівці просять громадян дотримуватись правил безпеки в осінньо-зимовий період.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на АТ "Харківобленерго".
Повідомляється, що серед основних причин пожеж, які виникають в осінньо-зимовий період, є перенавантаження електромережі та порушення правил експлуатації електрообладнання. Тому фахівці АТ "Харківобленерго" закликає харків'ян та мешканців області згадати основні вимоги до використання електроприладів у побуті та суворо їх дотримуватися.
Під час експлуатації електрообладнання не допускається:
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використовувати для опалення приміщення нестандартного (саморобного) електронагрівального обладнання;
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розміщувати електроприлади поряд із диваном, ліжком, шторами тощо;
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залишати без нагляду ввімкнені електроприлади;
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затискати електропроводи дверима, віконними рамами;
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підвішувати речі на проводи, вимикачі та розетки;
-
користуватися пошкодженими розетками, відгалуджувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами;
-
користуватися електроприладами, проводи живлення яких мають пошкоджену ізоляцію;
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тримати горючі матеріали на відстані менше 1 м від електроустаткування та під електрощитами;
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підвішувати світильники безпосередньо на проводи, обгортати електролампи і світильники папером, тканиною та іншими горючими матеріалами.
У разі виявлення ознак пожежі (горіння) кожний громадянин зобов’язаний:
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негайно повідомити про це за телефоном 101. При цьому необхідно назвати місцезнаходження об’єкта, вказати кількість поверхів будинку, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
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вжити (за можливості) заходів щодо евакуювання людей, гасіння (локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння та збереження матеріальних цінностей;
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якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового на об’єкті;
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у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби.
"Слід вчасно проводити ревізію електромережі, утримувати в справному стані розетки, вимикачі, рубильники та інші електроприлади. Категорично забороняється підвішувати абажури на електричних проводах, заклеювати електричні проводи шпалерами, зафарбовувати олійною фарбою, включати в одну розетку одночасно декілька приладів. Йдучи з будинку, слід вимикати побутову техніку, не залишати ввімкненими електроприлади, що працюють в режимі очікування", – зазначають енергетики.
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