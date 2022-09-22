22.09.2022 17:19 Дмитро Колонєй

Мы предоставляем эвакуированным помощь, чтобы они могли перезимовать в более-менее нормальных условия,- Ігор Терехов

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов поінформував в ефірі національного телемарафону.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону поінформував, що жителям деокупованих територій, які через війну втратили домівку, надають кімнати у гуртожитках міста Харкова.

Він зазначив, що чимало населених пунктів області, які тимчасово перебували в окупації, не готові до настання холодів.

«Там нет электричества и воды, а значит, подача тепла невозможна. В Купянске, Изюме, Балаклее и других населенных пунктах многие жилые дома уничтожены, и людям просто негде жить. Конечно, мы предоставляем им помощь, размещаем в общежитиях, чтобы они могли перезимовать в более-менее нормальных условия», - повідомив Ігор Терехов.

За його словами, також постраждалим надають необхідну психологічну допомогу.

«Багато людей пригнічені, перебувають у шоковому стані, бо пережили справжній жах. Але поступово фахівці виводять їх із цього стану», - зазначив мер Харкова.