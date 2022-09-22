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22.09.2022  17:19   Дмитро Колонєй

Мы предоставляем эвакуированным помощь, чтобы они могли перезимовать в более-менее нормальных условия,- Ігор Терехов

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов поінформував в ефірі національного телемарафону.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону поінформував, що жителям деокупованих територій, які через війну втратили домівку, надають кімнати у гуртожитках міста Харкова.
 
Він зазначив, що чимало населених пунктів області, які тимчасово перебували в окупації, не готові до настання холодів.
 
«Там нет электричества и воды, а значит, подача тепла невозможна. В Купянске, Изюме, Балаклее и других населенных пунктах многие жилые дома уничтожены, и людям просто негде жить. Конечно, мы предоставляем им помощь, размещаем в общежитиях, чтобы они могли перезимовать в более-менее  нормальных условия», - повідомив Ігор Терехов.
 
За його словами, також постраждалим надають необхідну психологічну допомогу.
 
«Багато людей пригнічені, перебувають у шоковому стані, бо пережили справжній жах. Але поступово фахівці виводять їх із цього стану», - зазначив мер Харкова.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, эвакуация, харьков, агрессия россии
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