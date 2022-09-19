19.09.2022 18:24 Дмитро Колонєй

У Харкові комунальники відновлюють по два ліфти щоденно

Про це інформує КСП «Харківміськліфт».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КСП «Харківміськліфт», ремонтники підприємства відновлюють роботу ліфтів. Так, з 12 по 16 вересня вони запустили 11 ліфтів, що були зупинені з різних технічних причин. Лише за 18 вересня фахівці КСП відпрацювали 123 заявки з питань роботи ліфтів, що надійшли на диспетчерську службу підприємства та диспетчерську службу «15-62».

Зараз бригади електромонтерів підприємства готують електроустаткування житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період. Внутрішньобудинкові електромережі обслуговуються у 156 будинках ОСББ, ЖК та ЖСК.

Також спеціалісти КСП відновлюють подачу світла в житлові будинки. Наприклад, замінили обладнання електрощитової у будинку на вул. Ферганській у Немишлянському районі.