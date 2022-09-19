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19.09.2022  18:24   Дмитро Колонєй

У Харкові комунальники відновлюють по два ліфти щоденно

Про це інформує КСП «Харківміськліфт».


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КСП «Харківміськліфт», ремонтники підприємства відновлюють роботу ліфтів. Так, з 12 по 16 вересня вони запустили 11 ліфтів, що були зупинені з різних технічних причин. Лише за 18 вересня фахівці КСП відпрацювали 123 заявки з питань роботи ліфтів, що надійшли на диспетчерську службу підприємства та диспетчерську службу «15-62».  
                                                                                                                                                        
Зараз бригади електромонтерів підприємства готують електроустаткування житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період. Внутрішньобудинкові електромережі обслуговуються у 156 будинках ОСББ, ЖК та ЖСК.                                                                                                             
Також спеціалісти КСП відновлюють подачу світла в житлові будинки. Наприклад, замінили обладнання електрощитової у будинку на вул. Ферганській у Немишлянському районі.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, лифты, харьков
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