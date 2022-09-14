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14.09.2022  15:46   

Харківські комунальники відновлюють зливову каналізацію

Про це інформує харківське КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».

Відновлюють зливову каналізацію харківські комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації»,бригади підприємства проводять відновлювальні роботи у Новобарському, Салтівському та Індустріальному районах.   
  
  • По вул. Калініна із застосуванням спецтехніки комунальники промивають колектор зливової каналізації та прочищають водовідвідну канаву,
  • на вул. Академіка Павлова промивають колектори та мережі від мулу.  
  
Крім того, по вул. Грицевця бригади прочищають дощоприймальні колодязі.
 
Тэги:  коммунальщики, ливневка, харьков
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