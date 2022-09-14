Харківські комунальники відновлюють зливову каналізацію

Про це інформує харківське КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».
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Зірки рекомендують бути уважнішими та зібранішими, щоб не наробити помилок. «Витання у хмарах» може обернутися непорозуміннями і навіть травматичністю.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися.
14 вересня можна назвати неофіційним Днем народження настільних ігор.
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