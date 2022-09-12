12.09.2022 17:20 Віталій Хінєвіч
Правоохоронці розповіли подробиці обстрілу Харкова
Окупанти обстріляли Харків вдень 12 вересня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Повідомляється, що 12 вересня близько 13:15 окупанти обстріляли три райони Харкова. У Київському районі пошкодження зазнала адміністративна будівля. Загинув 37-річний чоловік. Травми отримали чоловіки 43 та 50 років.
В Основ'янському районі окупанти нанесли удар по підприємству. Частково зруйновано будівлю, пошкоджено службові автомобілі та авто співробітників. Поранення отримав 51-річний працівник фірми.
У Салтівському районі частина від касетного снаряду потрапила в ґрунт поряд із житловим будинком. Пошкоджень немає.
За попередньою інформацією, російська армія обстріляла Харків із РСЗВ «Ураган».
Прокурори спільно з поліцейськими провели огляди місць подій та вилучили уламки снарядів. Порушено кримінальну справу згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.
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