12.09.2022 17:20 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці розповіли подробиці обстрілу Харкова

Окупанти обстріляли Харків вдень 12 вересня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 12 вересня близько 13:15 окупанти обстріляли три райони Харкова. У Київському районі пошкодження зазнала адміністративна будівля. Загинув 37-річний чоловік. Травми отримали чоловіки 43 та 50 років.

В Основ'янському районі окупанти нанесли удар по підприємству. Частково зруйновано будівлю, пошкоджено службові автомобілі та авто співробітників. Поранення отримав 51-річний працівник фірми.

У Салтівському районі частина від касетного снаряду потрапила в ґрунт поряд із житловим будинком. Пошкоджень немає.

За попередньою інформацією, російська армія обстріляла Харків із РСЗВ «Ураган».

Прокурори спільно з поліцейськими провели огляди місць подій та вилучили уламки снарядів. Порушено кримінальну справу згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.