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12.09.2022  17:20   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці розповіли подробиці обстрілу Харкова

Окупанти обстріляли Харків вдень 12 вересня.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 12 вересня близько 13:15 окупанти обстріляли три райони Харкова. У Київському районі пошкодження зазнала адміністративна будівля. Загинув 37-річний чоловік. Травми отримали чоловіки 43 та 50 років.
 
В Основ'янському районі окупанти нанесли удар по підприємству. Частково зруйновано будівлю, пошкоджено службові автомобілі та авто співробітників. Поранення отримав 51-річний працівник фірми.
 
У Салтівському районі частина від касетного снаряду потрапила в ґрунт поряд із житловим будинком. Пошкоджень немає.
 
За попередньою інформацією, російська армія обстріляла Харків із РСЗВ «Ураган».
 
Прокурори спільно з поліцейськими провели огляди місць подій та вилучили уламки снарядів. Порушено кримінальну справу згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, у Харківській області знайшли трупи людей зі слідами тортур.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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