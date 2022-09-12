12.09.2022 16:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області знайшли трупи людей зі слідами тортур

У Чугуївському районі знайшли трупи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що після деокупації села Залізничне Чкаловської територіальної громади Чугуївського району Харківської області, місцеві мешканці звернулись до правоохоронців та повідомили про те, що військовослужбовці рф вбили їх односельчан.

11 вересня правоохоронці знайшли 4 трупи зі слідами тортур.

Троє людей були поховані на території домоволодіння, ще один був закопаний на території асфальтного заводу, навпроти вокзалу села Залізничне.

За попередньою версією слідства, людей убили російські військові під час окупації.

Наразі трупи направлено для проведення судово-медичної експертизи. Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.