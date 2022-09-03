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03.09.2022  16:55   Віталій Хінєвіч

У Золочівській громаді під ворожими обстрілами відкрилася піцерія

У населеному пункті, що інтенсивно обстрілюють окупанти, 32-річна мешканка Золочева відкрила піцерію.

піца
 
Про це розповів прес-службі НСЖУ головний редактор золочівського видання «Зоря» Василь Мірошник. Передає РЕДПОСТ.
 
Повідомляється, що незважаючи на ворожі обстріли Золочівської громади Харківської області, 32-річна жінка відкрила в населеному пункті піцерію. Годує переважно військових, але також і тих цивільних, які ще залишилися в місті, де триває евакуація.
 
«Навколо – руїни. А заходиш у сам заклад – там затишно, пахне піцею. І виникає враження, ніби й немає цього страхіття довкола, ніби триває мирне життя, – розповів Василь Мірошник.
 
Крім цього зазначається,що власниця все робить за свій кошт. "Не їде в мирне місто, а вкладається там, де вся її праця в будь-який момент може перетворитися на порох. Щиро кажу, в мене від побаченого потекли сльози...»,- повідомляє видання.
 
Нагадаємо, окупанти обстріляли Золочівську громаду.
 
Источник:   прес-служба НСЖУ
 Тэги:  харьков, пицца
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