03.09.2022 16:55 Віталій Хінєвіч

У Золочівській громаді під ворожими обстрілами відкрилася піцерія

У населеному пункті, що інтенсивно обстрілюють окупанти, 32-річна мешканка Золочева відкрила піцерію.

Про це розповів прес-службі НСЖУ головний редактор золочівського видання «Зоря» Василь Мірошник. Передає РЕДПОСТ

Повідомляється, що незважаючи на ворожі обстріли Золочівської громади Харківської області, 32-річна жінка відкрила в населеному пункті піцерію. Годує переважно військових, але також і тих цивільних, які ще залишилися в місті, де триває евакуація.

«Навколо – руїни. А заходиш у сам заклад – там затишно, пахне піцею. І виникає враження, ніби й немає цього страхіття довкола, ніби триває мирне життя, – розповів Василь Мірошник.

Крім цього зазначається,що власниця все робить за свій кошт. "Не їде в мирне місто, а вкладається там, де вся її праця в будь-який момент може перетворитися на порох. Щиро кажу, в мене від побаченого потекли сльози...»,- повідомляє видання.