01.09.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

Окупанти вбивають дітей у Харківській області

Окупанти продовжують обстрілювати міста та населені пункти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що за інформацією харківських ювенальних прокурорів, станом на сьогодні російські військові забрали життя 53 дітей. Отримали поранення 159.

Внаслідок ворожого обстрілу 30 серпня Шевченківського району Харкова, 6-річна дівчинка отримала поранення.

17 серпня військові РФ цинічно обстріляли, попередньо, крилатою ракетою «Іскандер 9М727» гуртожиток у Салтівському районі міста Харкова. Поранена дівчинка 12 років.

Також одна з ракет потрапила у приватний сектор Краснограду. Під час вибуху у будинку в одній кімнаті знаходилась родина. Батьки загинули, а дівчину вибуховою хвилею викинуло на подвір’я. Дитина отримала поранення.

Регулярними бомбардуваннями та обстрілами об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів у Харкові пошкоджено 248 закладів освіти, повністю знищено — 21.

На території області, за попередніми даними, внаслідок обстрілів пошкоджено 202 заклади освіти, 27 знищено повністю.

Також на території міста Харкова та області пошкоджено будівлі 74 закладів професійно-технічної та вищої освіти.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

«На жаль, цьогорічний День знань для маленьких мешканців Харківщини не пройде так, як у минулі роки. Замість першого дзвоника — звук сирени та ракет, випущених країною-агресором. Замість шкіл, ліцеїв — руїни. Ворожа армія забрала у дітей можливість ходити до школи, вчитись, спілкуватись з друзями та просто жити під мирним небом. Країна-агресор позбавлена моралі та будь-яких людських проявів.

У всіх кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами порушення законів та звичаїв війни, забезпечено належне процесуальне керівництво органами прокуратури регіону. Триває збирання та фіксація доказів військових злочинів з боку окупантів»,- зазанчили у Харківській обласній прокуратурі.