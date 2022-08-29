29.08.2022 15:23 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова усувають по десять позаштатних ситуацій на добу

Про це інформує КП «Харківводоканал».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Харківводоканал», бригади комплексу «Харківводопостачання» минулого тижня усунули 75 позаштатних ситуацій на водоводах, упорядкували 66 оглядових колодязів та відновили 16 водорозбірних колонок.

Зокрема, напередодні ремонтники ліквідували 10 поривів на трубопроводах і впорядкували 12 оглядових колодязів. А сьогодні, 29 серпня, вони запланували відремонтувати 13 ділянок водоводів. Значні обсяги робіт збираються виконати у Шевченківському та Новобаварському районах.

Також на підприємстві зазначили, що лабораторія санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводить дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається в будинки харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу бригад харків'ян просять детальніше повідомляти про витік води, вказуючи місце витоку та точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію приймають за тел.: 15-33.