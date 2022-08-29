29.08.2022 11:08 Рита Парфенова

У Харкові з АЗС вкрали 600 літрів пального

Четверо зловмисників скоїли крадіжку пального з автозаправної станції на сумму близько 30 тисяч гривень.

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, групу крадіїв пального зловити на гарячому.



Вранці 27 серпня під час патрулювання Новобаварського району поліцейські виявили чотирьох чоловіків, у яких було 30 каністр з дизельним пальним.



Як з’ясувалося, зловмисники здійснили крадіжку майже 600 літрів пального з АЗС. В комендантський час чоловіки приїхали на автозаправну станцію. Відкрили кришку резервуара та за допомогою насоса і шланга викачали пальне.



Зловмисники віком від 32 до 56 років затримані. Троє чоловіків раніше притягувалися до кримінальної відповідальності. Сума збитків складає близько 30 тисяч гривень.



Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Зловмисники затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, у Харкові 44-річний чоловік причетний до пограбування підприємства, на якому працював. Зловмисник проник у бухгалтерію та вкрав із сейфа 100 тисяч гривень.