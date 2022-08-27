27.08.2022 15:00 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці зафіксували злочини окупантів, скоєних у Харкові (відео)

Ворог завдав ракетних ударів по двох районах міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що вночі 27 серпня, окупанти завдали удару ракетами по Основ’янському та Київському районах Харкова.

За попередньою інформацією, обстріл відбувався ракетами С-300.

«Влучання було у проїжджу частину на площі Павлівській в Основ'янському районі. Це історичне місце Харкова. Тут немає жодних військових об’єктів чи військової техніки. Біля місця прильоту лише житлові будинки з місцевими громадянами. Наразі відомо про одного потерпілого. Це жінка, її доставили до лікарні»,- зазначив виконуючий обов’язки начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Андрій Шарніна.

Усього вночі окупанти випустили по центру місту дві ракети. Інший факт зареєстрований 27 серпня близько 02:50 в Київському районі. Внаслідок ворожого обстрілу снаряд потрапив у двір житлових будинків. В домоволодіннях вилетіли вікна. Утворилася вирва.

На місці події було зібрано речові докази злочинів окупантів.

Відкрито кримінальне провадження згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ворожий снаряд потрапив до трактора, який працював у полі Харківської області.