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27.08.2022  15:00   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці зафіксували злочини окупантів, скоєних у Харкові (відео)

Ворог завдав ракетних ударів по двох районах міста.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що вночі 27 серпня, окупанти завдали удару ракетами по Основ’янському та Київському районах Харкова.
 
За попередньою інформацією, обстріл відбувався ракетами С-300.
 
«Влучання було у проїжджу частину на площі Павлівській в Основ'янському районі. Це історичне місце Харкова. Тут немає жодних військових об’єктів чи військової техніки. Біля місця прильоту лише житлові будинки з місцевими громадянами. Наразі відомо про одного потерпілого. Це жінка, її доставили до лікарні»,- зазначив виконуючий обов’язки начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Андрій Шарніна.
 
Усього вночі окупанти випустили по центру місту дві ракети. Інший факт зареєстрований 27 серпня близько 02:50 в Київському районі.  Внаслідок ворожого обстрілу снаряд потрапив у двір житлових будинків. В домоволодіннях вилетіли вікна. Утворилася вирва.
 
На місці події було зібрано речові докази злочинів окупантів.
 
Відкрито кримінальне провадження згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
 

Нагадаємо, ворожий снаряд потрапив до трактора, який працював у полі Харківської області.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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