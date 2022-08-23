23.08.2022 11:35 Віталій Хінєвіч

Укрпошта випустила поштовий блок до Дня Незалежності України

Ілюстрації блоку - це окремі трагічні історії українців, які відбулися в різний період воєнного часу в різних регіонах України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Повідомляється, що державне підприємство поштового зв’язку до 31 річниці Незалежності України випустила поштовий блок «ВІЛЬНІ. НЕЗЛАМНІ. НЕПЕРЕМОЖНІ». До блоку увійшла марка з українським воїном та 6 ілюстрацій, які показують останні 6 місяців великої 8-річної війни українського народу з окупантами.

Блок виконано у графічному стилі. Центральний об’єкт блоку – поштова марка з образом українського захисника, який уособлює мужність і незламність українського воїнства в боротьбі за незалежність своєї країни. Поштова марка оформлена в кольорах національного прапору України.

Ілюстрації блоку виконані у вигляді чорно-білої хроніки з окремими кольоровими акцентами. Кожна з ілюстрацій - це окремі трагічні історії українців, які відбулися в різний період воєнного часу в різних регіонах України.

Вони об’єднані між собою одним словом - «ВІЙНА»:

Жінка, що стоїть у багатоповерхівці на уламках зруйнованої квартири.

Мама з дитям, що переховується від ракетних ударів у метро.

Дівчинка перед грудою згорілих цивільних авто.

Драматичний театр в Маріуполі з сигнальним написом «ДЕТИ», який став останнім прихистком для багатьох українців.

Святогірська лавра, яка неодноразово піддавалася атаці окупантів.

Дитячий возик, кинуті валізи і іграшки – картина, яку можна було зустріти на вокзалі кожного українського міста.

Автор поштового блоку – молодий український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Співробітництво з Укрпоштою розпочалося після того, як Антон відправив на конкурс ескізів одну зі своїх робіт. Після цього митець отримав пропозицію від Укрпошти розробити ескізи поштової продукції воєнного часу.

Тираж поштового блоку – 1 млн примірників. Номінальна вартість блоку – 60 грн. До блоку також випущено конверти «Перший день» і немарковані художні конверти.

Придбати поштовий блок та конверти можна починаючи з 24 серпня у міських відділеннях Укрпошти по всій країні, а також на офіційному онлайн-магазині Укрпошти. Крім того, новий поштовий випуск традиційно продаватиметься на офіційних онлайн-магазинах Укрпошти на маркетплейсах. Також онлайн можна замовити набори з погашенням штемпелем Перший день.