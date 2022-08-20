20.08.2022 13:00 Дмитрий Колоней

Близько двох десятків ділянок охоплено ремонтними роботами комунальників Харкова

Про це повідомили у КП «Харківводоканал».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на КП «Харківводоканал», ремонтники комплексу «Харківводопостачання» 19 серпня 2022 року ліквідували 12 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання та упорядкували 12 оглядових колодязів.

Зокрема, інтенсивними темпами продовжуються ремонтні роботи у Холодногірському районі. За інформацією провідного інженера районної служби зовнішніх водопровідних мереж Сергія Сіренко, учора бригади

переклали ділянку трубопроводу діаметром 200 мм на вул. Суздальські Ряди

ліквідували серйозну аварію на водоводі діаметром 600 мм у сел. Надточії.

Сьогодні,20 серпня 2022 року у місті заплановано відремонтувати 17 пошкоджених ділянок водоводів. Для економії часу бригад харків'ян просять детальніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку та точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію приймають за тел. 15-33.