20.08.2022 13:00 Дмитрий Колоней
Близько двох десятків ділянок охоплено ремонтними роботами комунальників Харкова
Про це повідомили у КП «Харківводоканал».
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, посилаючись на КП «Харківводоканал», ремонтники комплексу «Харківводопостачання» 19 серпня 2022 року ліквідували 12 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання та упорядкували 12 оглядових колодязів.
Зокрема, інтенсивними темпами продовжуються ремонтні роботи у Холодногірському районі. За інформацією провідного інженера районної служби зовнішніх водопровідних мереж Сергія Сіренко, учора бригади
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переклали ділянку трубопроводу діаметром 200 мм на вул. Суздальські Ряди
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ліквідували серйозну аварію на водоводі діаметром 600 мм у сел. Надточії.
Сьогодні,20 серпня 2022 року у місті заплановано відремонтувати 17 пошкоджених ділянок водоводів. Для економії часу бригад харків'ян просять детальніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку та точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію приймають за тел. 15-33.
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