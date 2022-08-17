17.08.2022 16:30 Віталій Хінєвіч

Харківський центр «Бузок» запрошує на онлайн-виставку вишитих картин

Виставка присвячена Дню міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що інформаційно-виставковий центр «Бузок» влаштовує онлайн-виставку вишитих картин.

Варто зазначити, що виставка «Натхнення душі» триватиме з 17 серпня до 5 вересня.

Цю виставку автори харківського творчого клубу рукоділля «Натхнення» присвячують рідному місту – місту-герою Харкову.

«Зараз ми не маємо можливості провести заплановану традиційну виставку, але дуже хочемо поділитися з вами результатами творчих пошуків, для цього обрали доступний у ці часи онлайн-формат. Деякі роботи створені в цей непростий час, тому ви їх побачите вперше», – зазначили організатори.

Для перегляду онлайн-виставку необхідно перейти за посиланням