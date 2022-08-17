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17.08.2022  16:30   Віталій Хінєвіч

Харківський центр «Бузок» запрошує на онлайн-виставку вишитих картин

Виставка присвячена Дню міста.

Харків виставка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що інформаційно-виставковий центр «Бузок» влаштовує онлайн-виставку вишитих картин.
 
Варто зазначити, що виставка «Натхнення душі» триватиме з 17 серпня до 5 вересня.
 
Цю виставку автори харківського творчого клубу рукоділля «Натхнення» присвячують рідному місту – місту-герою Харкову.
 
«Зараз ми не маємо можливості провести  заплановану традиційну виставку, але дуже хочемо поділитися з вами результатами  творчих пошуків, для цього обрали доступний у ці часи онлайн-формат. Деякі роботи створені в цей непростий час, тому ви їх побачите вперше», – зазначили організатори.
 
Для перегляду онлайн-виставку необхідно перейти за посиланням.
 
Нагадаємо, харківські спортсмени вибороли медалі на чемпіонаті України з армспорту.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, онлайн-выставка
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